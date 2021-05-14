Без масок и комендантского часа: в Румынии завтра начнут ослаблять карантин

Румыния приняла решение начать ослабление карантинных ограничений, которые были введены для борьбы с COVID. Меры начнут ослаблять с субботы, 15 мая, однако существенное смягчение ограничений начнется в июне.

"Мы уже готовимся к постпандемической Румынии. Если мы все сделаем прививки, пандемия пойдет на спад и закончится", - заявил он.

Так, с субботы жители страны больше не будут обязаны носить маски в общественных местах, в частности на улице, парках и скверах. Также с 15 мая в Румынии перестанет действовать комендантский час.

С 1 июня будет разрешено проведение общественных и частных мероприятий, таких как спортивные матчи и свадьбы. При этом не будет действовать ограничение на количество человек на мероприятии, однако все участники должны быть вакцинированы.

Однако нынешние ограничения на работу школ останутся в силе. Глава государства уверен, что все ученики смогут вернуться в школы к концу учебного года.

Йоханнис заявил, что в Румынии в течение лета будет постепенное ослабление ограничений. Однако 1 сентября будет проведена переоценка этих мер.

"Это смягчение обусловлено двумя чрезвычайно важными факторами - с одной стороны, развитием пандемии и, очевидно, измеряемым уровнем заболеваемости, с другой стороны, уровнем вакцинации", - пояснил он.