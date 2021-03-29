В Румынии устроили карантинные протесты. Полиция выписала штрафы на 20 тысяч евро

В полиции сообщили, что в семи из 24 городов, где произошли протесты, были нарушены ограничения на установленную количество участников (100 человек).

"Во время этих событий полиция диалога информировала участников о действующих нормах и возможных юридических последствиях нарушений. Ни на одной из демонстраций не было зафиксировано инцидентов, угрожающих общественному порядку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что штрафы были выписаны в основном за отсутствие заблаговременного уведомления об акции, проведение акции в то время, когда выход из дома разрешен лишь из важных причин, и несоблюдение мер для противодействия распространению вируса.

В условиях чрезвычайной ситуации максимальное число участников на публичных мероприятиях, о которых сообщили заранее - 100 человек, при этом необходимо придерживаться всех мер безопасности.