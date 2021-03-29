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У Румунії влаштували карантинні протести. Поліція виписала штрафи на понад 20 тисяч євро

Автор: Андрій Козловський

У низці румунських міст в ніч на понеділок пройшли антикарантинні протести. Правоохоронці виписали демонстрантам 219 штрафів на загальну суму понад 20 тисяч євро.

Про це повідомляє Digi24.

У поліції повідомили, що у семи з 24 міст, де відбулись протести, були порушені обмеження на встановлену кількість учасників (100 осіб).

"Під час цих подій поліція діалогу інформувала учасників про діючі законодавчі норми і можливі юридичні наслідки порушень. На жодній з демонстрацій не було зафіксовано інцидентів, які загрожували громадському порядку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що штрафи були виписані здебільшого за відсутність завчасного повідомлення про акцію, проведення акції у час, коли вихід з дому дозволено лише з важливих причин, та недотримання заходів для протидії поширенню вірусу.

В умовах надзвичайної ситуації максимальна дозволена кількість учасників на публічних заходах, про які повідомили заздалегідь - 100 осіб, при цьому необхідно дотримуватися усіх заходів безпеки.

Нагадаємо, раніше в столиці Нідерландів Амстердамі пройшли масштабні протести проти карантинних обмежень, введених через COVID-19. В результаті правоохоронці затримали 58 учасників протестів.

Також РБК-Україна писало, що в Європі прокотилася хвиля карантинних протестів. Демонстрації пройшли в Сербії, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Фінляндії та інших країнах ЄС. А в англійській столиці Лондоні затримали 33 осіб.

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