В Румынии столкнулись два самолета, которые готовились к авиашоу

Один пилот погиб, еще одного доставили в больницу

В Румынии 4 августа столкнулись два легкомоторных самолета, в результате чего один пилот погиб, а еще один был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщает Agerpres.

Инцидент произошел 4 августа в румынском регионе Сучава. По предварительной информации, самолеты выполняли тренировочный полет, готовясь к участию в авиашоу, которое должно состояться в аэропорту имени Штефана Великого в городе Сучава.

На месте инцидента работают спасатели и специальная следственная бригада.

Напомним, 1 августа в Мексике разбился пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico вблизи аэропорта в городе Виктория-де-Дуранго. На борту самолета находилось 97 пассажиров и четыре члена экипажа. При крушении никто не погиб.

Со слов представителя властей штата, самолет совершил "вынужденную посадку". Самолет выполнял рейс в Мехико.