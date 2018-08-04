У Румунії зіткнулися два літаки, які готувалися до авіашоу

Один пілот загинув, ще одного доставили в лікарню

У Румунії 4 серпня зіткнулися два легкомоторні літаки, в результаті чого один пілот загинув, а ще один був доправлений в лікарню з тяжкими травмами. Про це повідомляє Agerpres.

Інцидент трапився 4 серпня у румунському регіоні Сучава. За попередньою інформацією, літаки виконували тренувальний політ, готуючись до участі в авіашоу, яке мало відбутися в аеропорту імені Штефана Великого в місті Сучава.

На місці інциденту працюють рятувальники і спеціальна слідча бригада.

Нагадаємо, 1 серпня у Мексиці розбився пасажирський літак авіакомпанії Aeromexico поблизу аеропорту в місті Вікторія-де-Дуранго. На борту літака перебувало 97 пасажирів і чотири члени екіпажу. Під час аварії ніхто не загинув.

Зі слів представника влади штату, літак здійснив "вимушену посадку". Літак виконував рейс в Мехіко.