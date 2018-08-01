В Мексике разбился пассажирский самолет с более 100 человек на борту

Новости Происшествия 01.08.2018 - 01:55
Фото: место крушения самолета (https://twitter.com/CEPCDurango)
Фото: место крушения самолета (https://twitter.com/CEPCDurango)

В самолете находилось 97 пассажиров и 4 члена экипажа

В Мексике разбился пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico вблизи аэропорта в городе Виктория-де-Дуранго. Об этом сообщает Reuters

На борту самолета находилось 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Со слов представителя властей штата, самолет совершил "вынужденную посадку". Самолет выполнял рейс в Мехико. 

BBC News сообщают, что рядом с местом крушения, у шоссе, видели пассажиров просивших о помощи. 

За неофициальными данными на месте происшествия много пострадавших, погибших нет. 

Напомним, в швейцарских Альпах разбился легкомоторный самолет, погибли 4 человека. Самолет спустился на уровень 3,3 тыс. метров над уровнем моря, власть получила предупреждение и отправила туда команду спасателей. 

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