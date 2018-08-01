В Мексике разбился пассажирский самолет с более 100 человек на борту

В самолете находилось 97 пассажиров и 4 члена экипажа

В Мексике разбился пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico вблизи аэропорта в городе Виктория-де-Дуранго. Об этом сообщает Reuters.

На борту самолета находилось 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Со слов представителя властей штата, самолет совершил "вынужденную посадку". Самолет выполнял рейс в Мехико.

BBC News сообщают, что рядом с местом крушения, у шоссе, видели пассажиров просивших о помощи.

За неофициальными данными на месте происшествия много пострадавших, погибших нет.

Corporaciones de emergencia y seguridad se encuentran en el km17 de la autopista Durango - Torreón atendiendo accidente de la aeronave, cede el paso a los vehículos de emergencia pic.twitter.com/XR75WuMlai — PROTECCIÓN CIVIL DGO (@CEPCDurango) 31 липня 2018 р.

Напомним, в швейцарских Альпах разбился легкомоторный самолет, погибли 4 человека. Самолет спустился на уровень 3,3 тыс. метров над уровнем моря, власть получила предупреждение и отправила туда команду спасателей.