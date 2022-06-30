У Румунії зійшли з рейок 15 зерновозів, які прямували з України

Ввечері, 29 червня, 15 вагонів зерновозів, що їхали з України зійшли з рейок на території Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна.

"Ці вагони були у складі потяга з 32 вагонів, що повертались порожніми після вивантаження зерна в румунському порту. Всі 32 вагони в потязі належать українському приватному оператору", - розповів він.

Камишін уточнив, що зерновози рухались на візках під колію 1435, переставлені в Унгенах (Молдова). Візки власності залізниці Молдови.

"За оперативною інформацією причина сходу за колійним господарством. Деталі ще розслідуються", - додав він.