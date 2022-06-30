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У Румунії зійшли з рейок 15 зерновозів, які прямували з України

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Україна, Четвер 30 червня 2022 12:59
У Румунії зійшли з рейок 15 зерновозів, які прямували з України Фото: 15 українських зерновозів зійшли з рейок у Румунії (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Наталія Гурковська

Ввечері, 29 червня, 15 вагонів зерновозів, що їхали з України зійшли з рейок на території Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна.

У Румунії зійшли з рейок 15 зерновозів, які прямували з УкраїниУ Румунії зійшли з рейок 15 зерновозів, які прямували з України

"Ці вагони були у складі потяга з 32 вагонів, що повертались порожніми після вивантаження зерна в румунському порту. Всі 32 вагони в потязі належать українському приватному оператору", - розповів він.

Камишін уточнив, що зерновози рухались на візках під колію 1435, переставлені в Унгенах (Молдова). Візки власності залізниці Молдови.

"За оперативною інформацією причина сходу за колійним господарством. Деталі ще розслідуються", - додав він.

Як повідомлялось, Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію "Укрзалізниці" підвищити тарифи на всі групи вантажів на 70%. У міністерстві вважають, що бізнес адаптується до нових цін.

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