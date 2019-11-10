В Румынии сегодня стартовали президентские выборы

В Румынии в воскресенье, 10 ноября, начались выборы президента страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как свидетельствуют социологические опросы, лидером президентских гонок является Клаус Йоханнис - действующий руководитель страны. Йоханнис, который во второй раз выдвигается на пост президента, лидирует с большим отрывом.

Отмечается, что Йоханнис является членом Национал-либеральной партии, которая пришла к власти на прошлой неделе, после того как правительство получило вотум недоверия в парламенте. Новый премьер-министр страны Людовик Орбан выразил надежду, что в случае победы Йоханнис продолжит курс на борьбу с коррупцией.

Кроме того, кроме Йоханниса в президентской гонке участвуют еще 13 кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет сегодня абсолютного большинства голосов, то 24 ноября в стране состоится второй тур выборов. Результаты волеизъявления будут известны уже в понедельник.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 ноября в Испании стартовали четвертые за 4 года парламентские выборы. Прогнозируется, что победу на выборах вновь одержит правящая Социалистическая партия. Однако, по данным соцопросов, ни одна из партий не сможет получить абсолютного большинства.