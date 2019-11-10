У Румунії сьогодні стартували президентські вибори

У Румунії в неділю, 10 листопада, розпочалися вибори президента країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як свідчать соціологічні опитування, лідером президентських перегонів є Клаус Йоханніс - чинний керівник країни. Йоханніс, який вдруге висувається на пост президента, лідирує з великим відривом.

Зазначається, що Йоханніс є членом Націонал-ліберальної партії, яка прийшла до влади минулого тижня, після того як уряд отримав вотум недовіри в парламенті. Новий прем'єр-міністр країни Людовік Орбан висловив сподівання, що у разі перемоги Йоханніс продовжить курс на боротьбу з корупцією.

Крім того, окрім Йоханніса участь в президентських перегонах беруть ще 13 кандидатів. Якщо жоден з кандидатів не набере сьогодні абсолютної більшості голосів, то 24 листопада в країні відбудеться другий тур виборів. Результати волевиявлення будуть відомі вже у понеділок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 листопада в Іспанії стартували четверті за 4 роки парламентські вибори. Прогнозується, що перемогу на виборах знову здобуде правляча Соціалістична партія. Однак, за даними соцопитувань, жодна з партій не зможе отримати абсолютної більшості.