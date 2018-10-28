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У Румунії стався землетрус магнітудою 5,8

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 09:08
Ілюстративне фото (digitalgov.gov)
Ілюстративне фото (digitalgov.gov)

Підземні поштовхи відчувалися місцями й в Одеській області

У Румунії в ніч на 28 жовтня стався землетрус магнітудою 5,8, інформації про жертв і постраждалих наразі немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Геологічної служби США (USGS).

Повідомляється, що землетрус магнітудою 5,8 відчувалося в основному в центральній частині Румунії. Епіцентр знаходився на глибині 150 кілометрів у східному регіоні Вранча, який підвержений землетрусам.

 

Поштовхи відчувалися навіть в Бухаресті (в 150 кілометрах від епіцентру), а також в деяких районах України, Молдови та Болгарії. Зокрема, жителі Одеської області в соціальній мережі Facebook зазначають, що близько 3:40 ще за літнім часом відчували підземні поштовхи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля берегів Греції відбулося землетрус магнітудою 7 балів. За даними місцевої влади, в результаті підземних поштовхів руйнування не зафіксовані.

Відзначимо, до цього стало відомо, що Україна надасть гуманітарну допомогу Індонезії після катастрофічного землетрусу, в результаті якого загинули більше 2 тисяч осіб. За останніми оцінками, землетрус і цунамі на острові Сулавесі завдали збитків на суму не менше 911 млн доларів.

 

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