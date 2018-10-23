Украина предоставит гуманитарную помощь Индонезии

Фото: последствия землетрясения в Индонезии (twitter.com/UkrZaKordonom)

Оказание гуманитарной помощи Индонезии должно обеспечить правительство

Президент Украины Петр Порошенко подписал постановление о предоставлении гуманитарной помощи Индонезии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, оказание гуманитарной помощи Индонезии должно обеспечить правительство.

"С целью содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Республике Индонезия в результате землетрясения и цунами 28 сентября 2018 года, согласно статье 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Республике Индонезия", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в конце сентября в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли 2088 человек, еще 4612 человек ранены. Сейчас в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Также сообщалось, что землетрясение и цунами в Индонезии нанесли ущерб на сумму не менее 911 млн долларов.

Кроме того, сообщалось, что Индонезия приказала гуманитарным работникам неправительственных иностранных организаций, которые оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясения, покинуть районы, которые пострадали.