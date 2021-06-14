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В Румынии произошла авария с украинским автобусом, есть жертвы

Автор: Дмитрий Левицкий

На румынско-венгерской границе произошла авария с украинцами. Возле пункта пропуска автобус, следовавший из Украины в Чехию, врезался в грузовики.

Об этом сообщает местное агентство TVR.

По данным агентства, автобус с 15 украинскими рабочими и 8-летним ребенком в двух километрах до границы не справился с управлением и въехал в колонну грузовиков, которые стояли в аварийной полосе шоссе.

В результате аварии один из пассажиров автобуса погиб. Два человека из автобуса получили серьезные травмы, в том числе внутренние. Еще 13 пассажиров получили травмы, не угрожающие их жизни. Всех пострадавших доставили в больницу.

Сейчас румынская полиция проводит расследование на месте аварии, чтобы установить точные обстоятельства столкновения автобуса с грузовиками.

Фото: на месте аварии украинского автобуса (libertatea.ro)

Напомним, в середине мая в Польше умерла украинка, пострадавшая в результате аварии автобуса вблизи Кашице. Врачи несколько месяцев боролись за ее жизнь, но травмы, которые она получила во время аварии, оказались смертельными.

Также РБК-Украина писало, что в Ирпене в результате аварии с маршруткой пострадали пять человек.

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