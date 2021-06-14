В Румунії сталася аварія з українським автобусом, є жертви

За даними агенства, автобус з 15 українськими робітниками та 8-річною дитиною за два кілометри до кордону не впорався з керуванням та в'їхав у колону вантажівок, які стояли в аварійній полосі шосе.

В результаті аварії один із пасажирів автобусу загинув. Двоє людей з автобусу отримали серйозні травми, зокрема внутрішні. Ще 13 пасажирів отримали травми, які не загрожують їхньому життю. Всіх постраждалих доправили до лікарні.

Наразі румунська поліція проводить розслідування на місці аварії, щоб встановити точні обставини зіткнення автобусу з вантажівками.

Фото: на місці аварії українського автобуса (libertatea.ro)