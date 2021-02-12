UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Румынии продлили запрет на въезд иностранцев: назван срок

Автор: РБК-Украина

Правительство Румынии приняло решение продлили запрет на въезд иностранных граждан. Въезд на территорию страны запрещен по меньшей мере до 13 марта.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии в Facebook.

Популярные новости
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
В Техасе столкнулись сотни автомобилей, есть погибшие и раненые 11 февраля 2021
В Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID AstrаZeneca 10 февраля 2021
В Кремле ответили на заявление Лаврова: РФ должна быть готова к самостоятельности 12 февраля 2021
Защитники природы заявили о попытках сделки Германии и США по "Северному потоку-2" 09 февраля 2021
"Хочешь мира - готовься к войне": Россия заявила о готовности к разрыву с ЕС 12 февраля 2021
"Совершенно неубиваемые". Лавров заявил о выгоде минских соглашений для РФ 12 февраля 2021
Количество новых случаев заражения COVID снижается четвертую неделю подряд, - ВОЗ 10 февраля 2021
AstraZeneca увеличит производство COVID-вакцины в Европе 10 февраля 2021

Отмечается, что на территорию страну могут въезжать:

  • члены семьи граждан Румынии;
  • члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право на проживание на территории Румынии;
  • те, у кого есть долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;
  • лица, въезжающие в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом;
  • дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь;
  • лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;
  • пассажиры, путешествующие по императивным мотивам;
  • лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;
  • иностранцы и лица без гражданства, которые путешествуют с целью обучения;
  • иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом;
  • иностранцы и лица без гражданства, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта;
  • члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии.

Проезд транзитом разрешается только при наличии документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дающих основание для въезда в страну следования. При этом путешественники должны двигаться по определенному маршруту и ​​без остановок.

Иностранцы из категорий-исключений, если они приезжают из страны высокого риска, должны будут оставаться на самоизоляции в течение 10 дней, если при въезде предоставляют справку об отрицательном тесте на коронавирус, и 14 дней - если не имеют справку о тесте.

Напомним, сегодня Румыния возобновила работу пункта пропуска "Исакча" - "Орловка" на границе с Украиной.

Кроме того, Хорватия продлила ограничения на въезд для украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины РумыниявъездКоронавирус
Читайте также
Многие люди ощутят на себе пост-COVID синдром после болезни, - ВОЗ
В ВОЗ заявили о повторных заражениях COVID-19 при наличии антител
Прогноз погоды