Румыния возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной

Румыния возобновила работу пункта пропуска "Исакча" - "Орловка" на границе с Украиной. Соответственно, заработала и паромная переправа через Дунай.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы .

Сообщается, что согласно решению правительства Румынии с сегодняшнего дня сняты карантинные ограничения на перемещению легкового, пассажирского транспорта и пешеходов в пункте пропуска "Исакча".

Но из-за режима чрезвычайной ситуации в Румынию могут въехать только:

члены семьи граждан Румынии;

члены семьи граждан других стран-участниц ЕС с правом на проживание на территории Румынии;

лица с долгосрочными визами или видом на жительство;

работники с подтверждающими документами, медики и перевозчики;

дипломаты и члены их семей;

иностранные студенты;

сезонные работники, персонал морского и речного транспорта.

Для въезда в Румынию необходимо иметь отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов, а также подтверждение необходимости въезда или транзита.

Для въезда в Украину и транзита необходим отрицательный результат теста ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов, медицинская страховка для покрытия лечения от COVID на территории Украины (только для иностранцев).

Напомним, ранее сообщалось, что Хорватия продлила ограничения на въезд для украинцев.

Кроме того, Франция закрыла границы для украинцев, пытаясь замедлить пандемию.