У Румунії продовжили заборону на в'їзд іноземців: названий термін

Наголошується, що на територію країни можуть в'їжджати:
- члени сім'ї громадян Румунії;
- члени сім'ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, мають право на проживання на території Румунії;
- ті, у кого є довгострокові візи, посвідки на проживання або еквівалентний документ до посвідки на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, відповідно до законодавства ЄС;
- особи, які в'їжджають в Румунію з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, посвідкою на проживання або іншим еквівалентним документом;
- дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу;
- особи у режимі транзиту, у тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту;
- пасажири, які подорожують по імперативним мотивам;
- особи, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин;
- іноземці та особи без громадянства, які подорожують з метою навчання;
- іноземці та особи без громадянства, висококваліфіковані працівники, якщо їх працевлаштування необхідно з економічної точки зору, і діяльність не може бути відкладена або проводитися за кордоном;
- іноземці та особи без громадянства, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського і річкового транспорту;
- члени міжнародних спортивних делегацій, що беруть участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії
Проїзд транзитом дозволяється тільки за наявності документів, що підтверджують транзитну мету поїздки і дають підставу для в'їзду в країну проходження. При цьому мандрівники повинні рухатися по визначеному маршруту і без зупинок.
Іноземці з категорій-винятків, якщо вони приїжджають з країни високого ризику, повинні будуть залишатися на самоізоляції протягом 10 днів, якщо при в'їзді надають довідку про негативний тест на коронавірус, і 14 днів - якщо не мають довідку про тест.