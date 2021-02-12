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У Румунії продовжили заборону на в'їзд іноземців: названий термін

Автор: РБК-Україна

Уряд Румунії прийняв рішення продовжили заборону на в'їзд іноземних громадян. В'їзд на територію країни заборонений щонайменше до 13 березня.

Про це повідомляє посольство України в Румунії в Facebook.

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Наголошується, що на територію країни можуть в'їжджати:

  • члени сім'ї громадян Румунії;
  • члени сім'ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, мають право на проживання на території Румунії;
  • ті, у кого є довгострокові візи, посвідки на проживання або еквівалентний документ до посвідки на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, відповідно до законодавства ЄС;
  • особи, які в'їжджають в Румунію з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, посвідкою на проживання або іншим еквівалентним документом;
  • дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу;
  • особи у режимі транзиту, у тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту;
  • пасажири, які подорожують по імперативним мотивам;
  • особи, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин;
  • іноземці та особи без громадянства, які подорожують з метою навчання;
  • іноземці та особи без громадянства, висококваліфіковані працівники, якщо їх працевлаштування необхідно з економічної точки зору, і діяльність не може бути відкладена або проводитися за кордоном;
  • іноземці та особи без громадянства, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського і річкового транспорту;
  • члени міжнародних спортивних делегацій, що беруть участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії

Проїзд транзитом дозволяється тільки за наявності документів, що підтверджують транзитну мету поїздки і дають підставу для в'їзду в країну проходження. При цьому мандрівники повинні рухатися по визначеному маршруту і без зупинок.

Іноземці з категорій-винятків, якщо вони приїжджають з країни високого ризику, повинні будуть залишатися на самоізоляції протягом 10 днів, якщо при в'їзді надають довідку про негативний тест на коронавірус, і 14 днів - якщо не мають довідку про тест.

Нагадаємо, сьогодні Румунія відновила роботу пункту пропуску "Ісакча" - "Орловка" на кордоні з Україною.

Крім того, Хорватія продовжила обмеження на в'їзд для українців.

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