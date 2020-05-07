В Румынии признали неконституционным указ президента о введении режима ЧС

Фото: Клаус Йоганнис (flickr.com/EPP)

Судьи считают, что отсутствие ясности в указе позволяет полиции произвольно применять штрафы

Конституционный суд Румынии признал неконституционным указ президента Клауса Йоганниса о введении режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Так, суд объявил неконституционной статью 1/1999, которой вводятся штрафы за нарушение правил, установленных в чрезвычайном положении, считая, что глава государства выходит за рамки своих полномочий. Судьи считают, что редакции статьи не хватает ясности, точности и предсказуемости, по которй силовики могут штрафовать граждан.

"Конституционный суд установил, что указ о введении чрезвычайного положения no. 34/2020, вносящий изменения и дополняющий указ no. 1/1999 является в целом неконституционным", - говорится в решении суда.

При этом отмечается, что ряд других мер, как прямые закупки товаров госорганами, приостановление всех гражданских и уголовных дел, отстранение от должностей и прочее выходят за рамки законодательства о режиме ЧС.

Суд считает, что президентский указ должен пройти парламентский контроль, и парламент должен был санкционировать превышение президентом определенных законом полномочий.

Напомним, ранее сообщалось, что Румыния с 15 мая начнет постепенный выход из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, а Йоганнис не будет настаивать на продлении чрезвычайного положения после завершения его срока действия 14 мая.

Также РБК-Украина писало, что в Румынии нарушителям карантина полиция выписала штрафов на общую сумму 78 млн евро.