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У Румунії визнали неконституційним указ президента про введення режиму НС

Новини » Політика     07.05.2020 - 10:34
У Румунії визнали неконституційним указ президента про введення режиму НС
Фото: Клаус Йоганніс (flickr.com/EPP)

Судді вважають, що відсутність ясності в указі дозволяє поліції довільно застосовувати штрафи

Конституційний суд Румунії визнав неконституційним указ президента Клауса Йоганніса про введення режиму надзвичайного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Так, суд оголосив неконституційною статтю 1/1999, якою вводяться штрафи за порушення правил, встановлених в надзвичайному стані, вважаючи, що глава держави виходить за рамки своїх повноважень. Судді вважають, що редакції статті не вистачає ясності, точності та передбачуваності, за якою силовики можуть штрафувати громадян.

"Конституційний суд встановив, що указ про введення надзвичайного стану no. 34/2020, який вносить зміни й доповнює указ no. 1/1999 є неконституційним в цілому", - йдеться в рішенні суду.

При цьому наголошується, що ряд інших заходів, як прямі закупівлю товарів держорганами, припинення всіх цивільних і кримінальних справ, відсторонення від посад та інше виходять за рамки законодавства про режимі НС.

Суд вважає, що президентський указ повинен пройти парламентський контроль, і парламент повинен був санкціонувати перевищення президентом визначених законом повноважень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Румунія з 15 травня почне поступовий вихід з карантину, введеного через пандемію коронавірусу, а Йоганніс не буде наполягати на продовженні надзвичайного стану після завершення його терміну дії 14 травня.

Також РБК-Україна писало, що в Румунії порушників карантину поліція виписала штрафів на загальну суму 78 млн євро.

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