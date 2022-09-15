В Румынии поезд с украинским зерном сошел с рельсов: полиция допускает диверсию

Утром 14 сентября вблизи румынского города Муреш сошел с рельсов товарный поезд с украинским зерном. Полиция не исключает диверсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gospodarkamorska .

Вследствие аварии два вагона перевернулись на бок. В связи с чем из вагонов высыпалось несколько тонн зерна.

Напомним, ранее Путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины из-за того, что большое количество зерна якобы отправилась не в беднейшие страны, а в Евросоюз и заявил, что планирует обсудить это с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Офисе президента отметили, что слова Путина об ограничении вывоза зерна являются безосновательными, но абсолютно прогнозируемыми, ведь российские власти своим шантажом в очередной раз пытаются снять с себя санкции.

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