У Румунії потяг з українським зерном зійшов з рейок: поліція допускає диверсію

Вранці 14 вересня поблизу румунського міста Муреш зійшов з рейок товарний потяг з українським зерном. Поліція не виключає диверсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gospodarkamorska .

Внаслідок аварії два вагони перекинулися на бік. У зв'язку з чим з вагонів висипалося кілька тонн зерна.

Нагадаємо, раніше Путін пригрозив обмежити вивезення зерна з України через те, що велика кількість зерна нібито вирушила не в найбідніші країни, а в Євросоюз і заявив, що планує обговорити це з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

В офісі президента зазначили, що слова Путіна про обмеження вивезення зерна є безпідставними, але абсолютно прогнозованими, адже російська влада своїм шантажем в черговий раз намагається зняти з себе санкції.

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