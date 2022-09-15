RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Румунії потяг з українським зерном зійшов з рейок: поліція допускає диверсію

Фото: у Румунії зійшов з рейок потяг із українським зерном (twitter.com/UAWarNews)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 14 вересня поблизу румунського міста Муреш зійшов з рейок товарний потяг з українським зерном. Поліція не виключає диверсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gospodarkamorska.

Внаслідок аварії два вагони перекинулися на бік. У зв'язку з чим з вагонів висипалося кілька тонн зерна.

Нагадаємо, раніше Путін пригрозив обмежити вивезення зерна з України через те, що велика кількість зерна нібито вирушила не в найбідніші країни, а в Євросоюз і заявив, що планує обговорити це з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

В офісі президента зазначили, що слова Путіна про обмеження вивезення зерна є безпідставними, але абсолютно прогнозованими, адже російська влада своїм шантажем в черговий раз намагається зняти з себе санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія