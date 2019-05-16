ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Румынии на оружейном заводе произошел взрыв

Новости » Происшествия    16.05.2019 - 16:34
В Румынии на оружейном заводе произошел взрыв
Иллюстративное фото (turnulsfatului.ro)

По предварительной информации, на заводе взорвался один из старых снарядов

В Румынии в четверг, 16 мая, произошел взрыв на оружейном заводе уезда Вылча, в результате которого погиб один человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Аntena.

По предварительной информации, на заводе взорвался один из старых снарядов.

Также сообщается, что в результате взрыва начался пожар, который успели ликвидировать работники завода. На место происшествия выехали спасатели, пожарные, а также сотрудники скорой помощи. 

В настоящее время, по словам представителя завода, работа станции может быть восстановлена, за исключением области, где произошел взрыв. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, в результате взрыва на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере четверо полицейских и получили ранения еще около 10 человек, в том числе мирные жители. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка "Талибан".

Кроме того,в Афганистане на оживленной дороге Кабула был подорван автомобиль полиции. В результате взрыва полицейского автомобиля по меньшей мере двое сотрудников правоохранительных органов получил ранения. Сам автомобиль, который принадлежал Управлению уголовного розыска, полностью сгорел. 

В Киеве произошел взрыв В ОАЭ опровергли информацию о взрывах в порту Фуджейра
Новости Украины РумынияВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь