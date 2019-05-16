В Румынии на оружейном заводе произошел взрыв

Иллюстративное фото (turnulsfatului.ro)

По предварительной информации, на заводе взорвался один из старых снарядов

В Румынии в четверг, 16 мая, произошел взрыв на оружейном заводе уезда Вылча, в результате которого погиб один человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Аntena.

По предварительной информации, на заводе взорвался один из старых снарядов.

Также сообщается, что в результате взрыва начался пожар, который успели ликвидировать работники завода. На место происшествия выехали спасатели, пожарные, а также сотрудники скорой помощи.

В настоящее время, по словам представителя завода, работа станции может быть восстановлена, за исключением области, где произошел взрыв.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, в результате взрыва на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере четверо полицейских и получили ранения еще около 10 человек, в том числе мирные жители. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка "Талибан".

Кроме того,в Афганистане на оживленной дороге Кабула был подорван автомобиль полиции. В результате взрыва полицейского автомобиля по меньшей мере двое сотрудников правоохранительных органов получил ранения. Сам автомобиль, который принадлежал Управлению уголовного розыска, полностью сгорел.