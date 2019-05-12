ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Афганистане взорвали полицейский автомобиль

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 16:59
В Афганистане взорвали полицейский автомобиль
Фото: взрыв полицейского автомобиля в Кабуле (twitter.com/Badr_ul_huda)

Пострадало по меньшей мере 2 правоохранителя

В Афганистане на оживленной дороге Кабула был подорван автомобиль полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Riskmap.

Сообщается, что в результате взрыва полицейского автомобиля по меньшей мере двое сотрудников правоохранительных органов получил ранения. Сам автомобиль, который принадлежал Управлению уголовного розыска, полностью сгорел. 

Взрывное устройство в момент взрыва было размещено под автомобилем. Полиция оцепила место происшествия и устанавливает детали инцидента.

 

Фото: взрыв полицейского автомобиля в Кабуле (twitter.com/Badr_ul_huda)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кабуле в результате взрыва погибли девять человек. В ходе атаки погибли один военнослужащий специального подразделения, четыре сотрудника охраны полиции общественной безопасности, один охранник неправительственной организации и трое мирных жителей. 

Напомним, что в Афганистане в результате нападения на полицейское управление в провинции Баглан погибли 13 полицейских, еще 55 человек получили ранения. В атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан участвовали по меньшей мере восемь боевиков движения "Талибан".

В Афганистане застрелили парламентского советника В Афганистане дети подорвались на мине
Новости Украины АфганистанВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь