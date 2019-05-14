В Пакистане прогремел взрыв на рынке, погибли четверо полицейских

Иллюстративное фото (aljazeera.com)

Еще 10 человек получили ранения

В результате взрыва на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере четверо полицейских и получили ранения еще около 10 человек, в том числе мирные жители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщил высокопоставленный офицер полиции, взрыв произошел в понедельник вечером на рыночной площади в городе Кветта в провинции Белуджистан.

Заместитель генерального инспектора полиции Абдул Раззак Чима рассказал журналистам, что взрывное устройство было заложено в мотоцикл и, по видимости, было приведено в действие с помощью пульта управления. Атака была спланирована таким образом, чтобы взрыв произошел около полицейского автомобиля.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка Талибан.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на отель Pearl Continental в Пакистане погиб один человек.

РБК-Украина писало, что в Пакистане в юго-западном городе Кветта в результате взрыва бомбы, спрятанной на рынке погибли по меньшей мере 16 человек.