ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Пакистане прогремел взрыв на рынке, погибли четверо полицейских

Новости » Происшествия    14.05.2019 - 02:43
В Пакистане прогремел взрыв на рынке, погибли четверо полицейских
Иллюстративное фото (aljazeera.com)

Еще 10 человек получили ранения

В результате взрыва на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере четверо полицейских и получили ранения еще около 10 человек, в том числе мирные жители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки"

Как сообщил высокопоставленный офицер полиции, взрыв произошел в понедельник вечером на рыночной площади в городе Кветта в провинции Белуджистан.

Заместитель генерального инспектора полиции Абдул Раззак Чима рассказал журналистам, что взрывное устройство было заложено в мотоцикл и, по видимости, было приведено в действие с помощью пульта управления. Атака была спланирована таким образом, чтобы взрыв произошел около полицейского автомобиля.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка Талибан.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на отель Pearl Continental в Пакистане погиб один человек

РБК-Украина писало, что в Пакистане в юго-западном городе Кветта в результате взрыва бомбы, спрятанной на рынке погибли по меньшей мере 16 человек.

В Пакистане боевики захватили отель В Пакистане из-за взрыва в храме погибли 8 людей
Новости Украины ПакистанТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь