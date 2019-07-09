В Румынии назначили дату президентских выборов

На заседании правительства Румынии премьер-министр Виорика Денчиле заявила, что президентские выборы в стране пройдут 10 ноября текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mediafax.

По ее словам, перед выборами президента правительство примет пакет правил по организации и проведедению выборов.

"Сегодня мы утвердим правительственное решение о проведении 10 ноября 2019 года выборов президента Румынии. Затем мы примем пакет правил по организации и проведению выборов, в том числе количество участков за рубежом и возможность продления голосования после 21:00 ", - заявила она.

При необходимости, второй тур выборов состоится 24 ноября.

Отметим, на сегодняшний день президентом Румынии является Клаус Йоханнис, он победил на выборах в 2014 году и ранее заявлял, что готов баллотироваться на второй срок.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Румынии в своем заявлении выразило официальную поддержку смене власти в Молдове, заявляя о легитимности действий парламента в процессе формирования коалиции и нового правительства.

Кроме того, суд в Румынии оставил в силе приговор о 3,5 годах заключения лидеру правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгне. Приговор ему вынесли за злоупотребление служебным положением. Политика обвинили в том, что двое представительниц из его партии в течение семи лет получали зарплату из государственного бюджета.