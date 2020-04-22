ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Карантин до 11 мая и смягчение условий обсервации: Шмыгаль рассказал о планах Кабмина

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 06:23
Карантин до 11 мая и смягчение условий обсервации: Шмыгаль рассказал о планах Кабмина
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль отметил, что в Украине ожидается еще два пика коронавируса

Кабинет министров Украины планирует продлить карантин в Украине минимум до 11 мая. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, по расчетам НАН, в Украине ожидается еще два пика коронавируса - в конце апреля и между 3 и 8 мая. Основываясь на этой информации, Кабмин намерен продлить карантин до 11 мая, однако с некоторыми смягчениями.

В частности, Шмыгаль отметил, что правительство планирует смягчить условия обязательной обсервации. Он также не исключил смягчение ограничений еще в нескольких сферах, однако не назвал, в каких именно.

Глава правительства также добавил, что 11 мая рассматривается как "желаемый рубеж", после которого будут поступать позитивные данные и это позволит уже с 12 мая начать смягчение ограничений.

"Мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов", - добавил он.

Напомним, карантин в Украине действует с середины марта. Сейчас по всей стране закрыты школы, вузы и детсады, не работают театры, кафе, бары и рестораны. Кроме того, в Киеве, Харькове и Днепре не работает метро, а в работу общественного транспорта внесены существенные изменения. Кроме того приостановлено автобусное, железнодорожное и авиасообщение внутри страны, эти же ограничения относятся и к пересечению границы. В Украине также введен масочный режим, рекомендуется сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра и не выходить без необходимости на улицу.

Как ожидается, сегодня на заседании Кабмин карантин в Украине будет продлен, вместе с тем, анонсировались и определенные смягчения. РБК-Украина также писало, что по словам главного санврача Виктора Ляшко, карантин в Украине могут продлить и после 12 мая.

В Оксфорде начинают испытания вакцины от коронавируса на людях В Одессе полиция открыла уголовное дело из-за незакрытия рынка "Привоз"
Новости Украины карантинДенис ШмыгальКоронавирус
News
On Top