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У Румунії порушників карантину оштрафували вже на 78 млн євро

Новини » Суспільство     22.04.2020 - 06:55
У Румунії порушників карантину оштрафували вже на 78 млн євро
Ілюстративне фото (УНІАН)

За період з 24 березня до 19 квітня у Румунії склали близько 200 тисяч протоколів

Від початку карантинних обмежень в Румунії поліція виписала порушників штрафів на загальну суму 78 мільйонів євро. Про це передає видання Romania-Insider.

Всього в період з 24 березня до 19 квітня за порушення карантину, запровадженого у зв'язку з коронавірусом, румунські правоохоронці склали близько 200 тисяч протоколів про штрафи.

Мінімальна сума штрафу в Румунії становить 412 євро, максимально 4 тис. 120 євро. Зараз в країні триває режим надзвичайного стану, який був продовжений минулого тижня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що кабінет міністрів планує продовжити карантин в Україні принаймні до 11 травня, однак будуть певні пом'якшення. В Україні очікується ще два піки коронавіруса - в кінці квітня і між 3 і 8 травня.

Додамо, один з найвищих показників захворюваності коронавірусом в Україні спостерігається в Чернівецькій області, яка межує з Румунією. Так, станом на вівторок, 21 квітня, загальна чисельність інфікованих коронавірусом з моменту виявлення першого випадку на Буковині становить 1 тисяча 53 людини.

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