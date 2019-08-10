Прокуратура обыскивает судно, ввозившее нефтепродукты в оккупированный Крым

Фото: Черноморский флот РФ (mil.ru)

Топливо поставлялось для Черноморского флота РФ

В Херсоне прокуратура Автономной Республики Крым проводит обыск на судне, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота Российской Федерации. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на прокуатуру.

Обыск проводится в рамках уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию. Речь идет о судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов.

"В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделерий Черноморского флота РФ в г. Севастополь. На основании определения Херсонского городского суда, сейчас на указанном судне производиться обыск", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, в июле корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" спровоцировал опасную ситуацию в закрытом для мореплавания районе проведения военных учений Sea Breeze 2019.

Ранее одну из локаций морского компонента украинско-американских командно-штабных учений Sea Breeze-2019 пришлось менять накануне учений из-за предупреждения со стороны России. В частности, РФ закрыла один из участков Черного моря.