ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Румынии будет размещен склад медоборудования ЕС

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 16:38
В Румынии будет размещен склад медоборудования ЕС
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Правительство страны уже закупило 150 аппаратов ИВЛ

В Румынии будет размещен склад медицинского оборудования Европейского союза для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен, передает Romania Insider.

По ее словам, правительство Румынии первым в Европе вызвалось приобрести и разместить запас аппаратов искусственной вентиляции легких.

В общей сложности 150 аппаратов ИВЛ уже заказаны и будут доставлены в Румынию перед отправкой в ​​страны, которые в них нуждаются, включая Испанию и Италию.

Фон дер Ляйен заявила, что принимающее государство несет ответственность за закупку оборудования, а ЕК профинансирует 90% суммы, потраченной на данные запасы. Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации управляет распределением оборудования, чтобы обеспечить его доставку туда, где оно больше всего необходимо.

"Мы создали общий стратегический запас медицинского оборудования ЕС. Это первый случай, когда нам удается сделать это через механизм гражданской защиты. Мы закупим эти материалы за деньги ЕС и отправим их в страны, которые в них больше всего нуждаются. Я горжусь и благодарна за то, что Румыния предложила стать первой европейской страной, которая приобрела и приняла от имени ЕС вентиляторы", - заявила фон дер Лайен.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците и повышении цен на защитное оборудование для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, ВОЗ при необходимости может предоставить Украине больше тестов для диагностики коронавируса.

В Румынии зафиксировали вспышку COVID-19 среди младенцев В Киевской области зафиксирован еще один случай COVID-19
Новости Украины КоронавирусЕвросоюзРумыния
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь