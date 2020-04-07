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В Румунії буде розміщений склад медобладнання ЄС

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 16:38
В Румунії буде розміщений склад медобладнання ЄС
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Уряд країни вже закупило 150 апаратів ШВЛ

В Румунії буде розміщений склад медичного обладнання Європейського союзу для боротьби з коронавірусом. Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Лейен, передає Romania Insider.

За її словами, уряд Румунії першим у Європі забажала придбати і розмістити запас апаратів штучної вентиляції легенів.

У цілому 150 апаратів ШВЛ вже замовлені та будуть доставлені до Румунії перед відправкою в країни, які їх потребують, включаючи Іспанію та Італію.

Фон дер Ляйєн заявила, що приймаюча держава несе відповідальність за закупівлю обладнання, а ЄК профінансує 90% суми, витраченої на дані запаси. Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації управляє розподілом обладнання, щоб забезпечити його доставку туди, де воно найбільше необхідно.

"Ми створили загальний стратегічний запас медичного обладнання ЄС. Це перший випадок, коли нам вдається зробити це через механізм цивільного захисту. Ми закупимо ці матеріали за гроші ЄС і відправимо їх у країни, які в них найбільше потребують. Я пишаюся і вдячна за те, що Румунія запропонувала стати першою європейською країною, яка придбала і прийняла від імені ЄС вентилятори", - заявила фон дер Лайен.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про глобальний дефіцит і підвищення цін на захисне обладнання для боротьби з коронавірусом.

Крім того, ВООЗ при необхідності може надати Україні більше тестів для діагностики коронавірусу.

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