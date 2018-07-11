В Румынии 9 ноября объявили Днем украинского языка

В городах компактного проживания лиц, принадлежащих к украинскому меньшинству в Румынии, будут проводиться различные культурные мероприятия

В Румынии Палата депутатов приняла законопроект, которым объявила 9 ноября Днем украинского языка. Об этом сообщает Radio Romania.

Сообщается, что ежегодно по случаю празднования дня украинского языка в населенных пунктах компактного проживания лиц, принадлежащих к украинскому меньшинству в Румынии, будут проводиться различные культурные мероприятия.

Кроме того, центральные и местные органы исполнительной власти, а также заинтересованные неправительственные организации, будут иметь возможность предоставлять материально техническую и финансовую помощь в организации мероприятий.

Также образовательные учреждения, в которых учебный процесс осуществляется на украинском языке, смогут проводить образовательно-культурные мероприятия, в которых учебный процесс осуществляется на украинском языке.

Также законом предусмотрено создание специальных теле- и радиопрограмм общественными телевидением и радио.

Украина и Румыния планируют подписать протокол о взаимопонимании, в котором будут закрепляться позиции по имплементации языковой статьи украинского закона "Об образовании".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Румыния договорились наработать совместный документ по имплементации нового закона Украины об образовании.