В Румунії 9 листопада оголосили Днем української мови

В містах компактного проживання осіб, які належать до української меншини в Румунії, будуть проводитися різні культурні заходи

В Румунії Палата депутатів схвалила законопроект, яким оголосила 9 листопада Днем української мови. Про це повідомляє Radio Romania.

Повідомляється, що щорічно з нагоди святкування дня української мови в населених пунктах компактного проживання осіб, які належать до української меншини в Румунії, будуть проводитися різні культурні заходи.

Крім того, центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також зацікавлені неурядові організації, будуть мати можливість надавати матеріально-технічну та фінансову допомогу в організації заходів.

Також освітні установи, в яких навчальний процес здійснюється українською мовою, зможуть проводити освітньо-культурні заходи, в яких навчальний процес здійснюється українською мовою.

Також законом передбачено створення спеціальних теле - та радіопрограм громадськими телебаченням і радіо.

Україна і Румунія планують підписати протокол про взаєморозуміння, в якому будуть закріплюватися позиції щодо імплементації мовної статті українського закону "Про освіту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Румунія домовилися напрацювати спільний документ щодо імплементації нового закону України про освіту.