Румунський політик Джорджеску заявив, що "теоретично" говорив про розподіл територій України

Раніше Джорджеску заявив, що він мав на увазі "абсолютно теоретичну гіпотезу" щодо своїх суперечливих заяв про поділ України, та про те, що "стовідсотково кордони зміняться" і що Румунія може претендувати на частину території України. Однак згодом низка політиків почала критикувати Джорджеску за ці заяви.

"По-перше, мова йде про політичний клас, якщо можна так сказати, який є дуже лицемірним і двоєдушним (...). Я вражений, що вони настільки недалекі і функціонально безграмотні, хоча я говорив про дуже просту річ, до речі. Ми повинні вчитися на нашому історичному досвіді. Світ змінюється", - сказав Джорджеску

Він також заявив, що говорив про поділ України як "абсолютно теоретичну гіпотезу" та назвав політиків, які розкритикували його заяви, "недалекими".

"Ми маємо вчитися з нашого історичного досвіду. Зараз світ змінюється… У той час, якщо говорити про період Другої світової, ми зробили багато помилок, ми не дуже розуміли, як позиціонувати себе. І Велика Румунія стала Малою Румунією. Це реальність", – сказав Джорджеску.

Як через Джорджеску анулювали президентські вибори у Румунії

На президентських виборах у листопаді 2024 року незалежний кандидат Джорджеску несподівано переміг у першому турі з 23%. Його вважають ультраправим проросійським політиком, а Офіс президента Румунії заявив про зовнішнє втручання у вибори.