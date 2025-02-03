Румынский политик Джорджеску заявил, что "теоретически" говорил о разделе территорий Украины

Ранее Джорджеску заявил, что он имел в виду "абсолютно теоретическую гипотезу" относительно своих противоречивых заявлений о разделе Украины, и о том, что "стопроцентно границы изменятся" и что Румыния может претендовать на часть территории Украины. Однако впоследствии ряд политиков начал критиковать Джорджеску за эти заявления.

"Во-первых, речь идет о политическом классе, если можно так сказать, который является очень лицемерным и двуличным (...). Я поражен, что они настолько недалеки и функционально безграмотны, хотя я говорил об очень простой вещи, кстати. Мы должны учиться на нашем историческом опыте. Мир меняется", - сказал Джорджеску

Он также заявил, что говорил о разделении Украины как "абсолютно теоретическую гипотезу" и назвал политиков, которые раскритиковали его заявления, "недалекими".

"Мы должны учиться из нашего исторического опыта. Сейчас мир меняется... В то время, если говорить о периоде Второй мировой, мы сделали много ошибок, мы не очень понимали, как позиционировать себя. И Великая Румыния стала Малой Румынией. Это реальность", - сказал Джорджеску.

Как из-за Джорджеску аннулировали президентские выборы в Румынии

На президентских выборах в ноябре 2024 года независимый кандидат Джорджеску неожиданно победил в первом туре с 23%. Его считают ультраправым пророссийским политиком, а Офис президента Румынии заявил о внешнем вмешательстве в выборы.