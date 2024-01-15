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Румунські фермери відновили блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною

Фото: румунські фермери блокують кордон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Румунські фермери відсьогодні поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску "Сірет", який знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Також почалося блокування румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльськ".

"Рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" заблоковано", - йдеться в повідомленні.

Водночас інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України, повідомили прикордонники.

Блокада румунського кордону

Нагадаємо, румунські фермери почали блокаду українського кордону 13 січня. Вони двічі припиняли блокування в очікуванні результатів переговорів.

Фермери и скаржилися на ціни на пальне, висловлювали невдоволення оподаткуванням, вимагали покращити кредитування сільського господарства та припинити завезення зерна з України.

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