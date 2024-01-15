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Румынские фермеры возобновили блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной

Фото: румынские фермеры блокируют границу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Румынские фермеры с сегодняшнего дня возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Также началась блокировка румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус" напротив украинского "Красноильск".

"Движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викова-де-Сус" заблокировано", - говорится в сообщении.

В то же время, другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и выезд из Украины, сообщили пограничники.

Блокада румынской границы

Напомним, румынские фермеры начали блокаду украинской границы 13 января. Они дважды прекращали блокаду в ожидании результатов переговоров.

Фермеры жаловались на цены на топливо, выражали недовольство налогообложением, требовали улучшить кредитование сельского хозяйства и прекратить завоз зерна из Украины.

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РумынияГраница с Украиной