Румынские фермеры возобновили блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной

Также началась блокировка румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус" напротив украинского "Красноильск".

"Движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викова-де-Сус" заблокировано", - говорится в сообщении.

В то же время, другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и выезд из Украины, сообщили пограничники.

Блокада румынской границы

Напомним, румынские фермеры начали блокаду украинской границы 13 января. Они дважды прекращали блокаду в ожидании результатов переговоров.

Фермеры жаловались на цены на топливо, выражали недовольство налогообложением, требовали улучшить кредитование сельского хозяйства и прекратить завоз зерна из Украины.