В Румынию ночью залетел неизвестный объект: для перехвата поднимали авиацию
В Румынию ночью 19 октября залетела неизвестная воздушная цель. Поэтому Румыния поднимала авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.
Как отмечается, около 02:30 радары зафиксировали в районе Черного моря "малую воздушную цель". Румыния решила поднять истребители, поскольку цель двигалась в направлении госграницы.
Для отслеживания в воздух подняли четыре самолета - два румынских F-16 и два испанских F-18.
Также сигнал радара указывал на нарушение госграницы Румынии около 4:00 в районе Гура-Портицей. Это район севернее крупного портового города Констанца. В регионе рекомендовали объявить воздушную тревогу.
В Минобороны отметили, что цель залетела на 19 километров. Истребители визуально не наблюдали ее. Цель исчезла с радаров южнее Коджалака примерно в 04:30. Воздушная тревога была отменена в 5:10.
Минобороны приказало обследовать район возможного падения объекта.
Ночная атака РФ
В ночь на 19 октября Россия выпустила по Украине 98 беспилотников и 6 управляемых авиационных ракет. Силы ПВО уничтожили 42 дрона и четыре ракеты. ПВО работала в девяти областях, в том числе в приграничной с Румынией Одесской области.
Также 46 российских беспилотников пока локационно потеряны.
Оккупанты атаковали Шостку Сумской области. Там разрушена пожарная часть, повреждены учебные и медицинские учреждения, помещения ряда учреждений, жилые дома и авто.
Кроме того, в Черниговской области атакован объект критической инфраструктуры, а в Киеве упали обломки дронов.
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