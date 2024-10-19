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В Румынию ночью залетел неизвестный объект: для перехвата поднимали авиацию

Бухарест, Суббота 19 октября 2024 12:48
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В Румынию ночью залетел неизвестный объект: для перехвата поднимали авиацию Фото: в Румынию залетел неизвестный объект 19 октября (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

В Румынию ночью 19 октября залетела неизвестная воздушная цель. Поэтому Румыния поднимала авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Как отмечается, около 02:30 радары зафиксировали в районе Черного моря "малую воздушную цель". Румыния решила поднять истребители, поскольку цель двигалась в направлении госграницы.

Для отслеживания в воздух подняли четыре самолета - два румынских F-16 и два испанских F-18.

Также сигнал радара указывал на нарушение госграницы Румынии около 4:00 в районе Гура-Портицей. Это район севернее крупного портового города Констанца. В регионе рекомендовали объявить воздушную тревогу.

В Минобороны отметили, что цель залетела на 19 километров. Истребители визуально не наблюдали ее. Цель исчезла с радаров южнее Коджалака примерно в 04:30. Воздушная тревога была отменена в 5:10.

Минобороны приказало обследовать район возможного падения объекта.

Ночная атака РФ

В ночь на 19 октября Россия выпустила по Украине 98 беспилотников и 6 управляемых авиационных ракет. Силы ПВО уничтожили 42 дрона и четыре ракеты. ПВО работала в девяти областях, в том числе в приграничной с Румынией Одесской области.

Также 46 российских беспилотников пока локационно потеряны.

Оккупанты атаковали Шостку Сумской области. Там разрушена пожарная часть, повреждены учебные и медицинские учреждения, помещения ряда учреждений, жилые дома и авто.

Кроме того, в Черниговской области атакован объект критической инфраструктуры, а в Киеве упали обломки дронов.

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