ua en ru
Сб, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Румунію викреслили з безвізового списку США: рішення Байдена анулювали

Вашингтон, Субота 03 травня 2025 15:36
UA EN RU
Румунію викреслили з безвізового списку США: рішення Байдена анулювали Фото: експрезидент США Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Наталія Юрченко

США передумали щодо приєднання Румунії до програми Visa Waiver, яка дозволяє короткотермінові поїздки у США без візи. Відповідне рішення експрезидента Джо Байдена скасували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства національної безпеки США.

Румунія мала стати 43-ю державою у списку Visa Waiver. Відповідне запрошення експрезидент США Джо Байден погодив 9 січня, тобто за 11 днів до завершення своєї каденції.

Міністерство внутрішньої безпеки США 25 березня вирішило переглянути статус Румунії. Вже 2 травня рішення скасували за погодженням з Державним департаментом, з метою "захисту цілісності VWP та гарантування прикордонної та імміграційної безпеки".

"Ми вдячні Румунії за тісне партнерство протягом багатьох років, спрямоване на посилення співпраці у сфері безпеки. У майбутньому питання про прийом Румунії до програми безвізового в'їзду може бути переглянуте", - сказала помічниця держсекретаря Тріція МакЛафлін.

Уряд Румунії попросив США уточнити, які були підстави для скасування участі у програмі безвізового режиму.

"Громадяни Румунії заслуговують на таке ж ставлення, як і громадяни інших союзних держав, які користуються безвізовим доступом до території США, і тому уряд Румунії продовжуватиме дипломатичний діалог на найвищому рівні, щоб права румунів поважали", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що Румунія та Болгарія побоюються угоди між США і Росії, яка б могла вплинути на безпеку у Чорному морі.

Після повідомлень ЗМІ парламент Румунії підтримав план зі збільшення флоту та посилення НАТО у Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Румунія Безвізовий режим
NEWS
Вперше у світі. ГУР знищило російський Су-30 з морського дрона Magura (відео)
Вперше у світі. ГУР знищило російський Су-30 з морського дрона Magura (відео)
DAILY
Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови
Дмитро Сидоров, Юрій Дощатов Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови