Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Верховна рада оборони Румунії підтримала план збільшення кількості малих військових кораблів у складі свого флоту для зміцнення позицій в Чорному морі і на східному фланзі НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, у 2023 році Румунія скасувала угоду з французькою компанією Naval Group. Ця компанія мала контракт на будівництво чотирьох військово-морських корветів класу Gowind для Румунії, а також на модернізацію двох фрегатів за 1,2 млрд євро.

Однак спочатку угода була затримана через юридичні проблеми. Іншою причиною було те, що не вдалось досягти порозуміння зі своїм молодшим партнером щодо зростання витрат.

"Члени Ради проаналізували і схвалили оснащення ВМС Румунії новим військовим кораблем, легким корветом, здатним виконувати в найкоротші терміни безліч місій", - сказано в заяві Ради оборони, в якій вона доручила міністерству оборони Румунії розпочати процес закупівлі.

Варто зауважити, що ВМС Румунії найменш модернізовані серед усіх видів збройних сил країни. Наразі Румунія планує збільшити витрати на оборону до 2,5% від ВВП у 2024 році, порівняно з нинішніми 2,2%.

Naval Group - французька суднобудівна компанія, спеціалізується на розробці та будівництві військових кораблів і підводних човнів. Вона є одним із лідерів у сфері оборонного кораблебудування та тісно співпрацює з ВМС Франції та іншими міжнародними партнерами. Компанія бере участь у створенні сучасних фрегатів, авіаносців, ударних і атомних підводних човнів, а також систем озброєння та морських технологій.

Naval Group має понад 400-річну історію та відіграє ключову роль у розвитку передових морських технологій. Її проєкти включають атомні підводні човни класу Barracuda, фрегати FREMM, а також розробку перспективних надводних кораблів. Крім Франції, компанія постачає продукцію для флотів інших країн, таких як Австралія, Єгипет, Індія та Бразилія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Румунія та Болгарія стурбовані можливими змінами в Чорному морі через переговори США та Росії. Вони побоюються, що це розширить вплив Москви у регіоні.