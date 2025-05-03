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Румынию вычеркнули из безвизового списка США: решение Байдена аннулировали

Вашингтон, Суббота 03 мая 2025 15:36
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Румынию вычеркнули из безвизового списка США: решение Байдена аннулировали Фото: экс-президент США Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Наталья Юрченко

США передумали о присоединении Румынии к программе Visa Waiver, которая разрешает краткосрочные поездки в США без визы. Соответствующее решение экс-президента Джо Байдена отменили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной безопасности США.

Румыния должна была стать 43-м государством в списке Visa Waiver. Соответствующее приглашение экс-президент США Джо Байден согласовал 9 января, то есть за 11 дней до завершения своей каденции.

Министерство внутренней безопасности США 25 марта решило пересмотреть статус Румынии. Уже 2 мая решение отменили по согласованию с Государственным департаментом, с целью "защиты целостности VWP и обеспечения пограничной и иммиграционной безопасности".

"Мы благодарны Румынии за тесное партнерство в течение многих лет, направленное на усиление сотрудничества в сфере безопасности. В будущем вопрос о приеме Румынии в программу безвизового въезда может быть пересмотрен", - сказала помощница госсекретаря Триция МакЛафлин.

Правительство Румынии попросило США уточнить, какие были основания для отмены участия в программе безвизового режима.

"Граждане Румынии заслуживают такого же отношения, как и граждане других союзных государств, которые пользуются безвизовым доступом к территории США, и поэтому правительство Румынии будет продолжать дипломатический диалог на самом высоком уровне, чтобы права румын уважали", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее издание Financial Times писало, что Румыния и Болгария опасаются соглашения между США и России, которое могло бы повлиять на безопасность в Черном море.

После сообщений СМИ парламент Румынии поддержал план по увеличению флота и усилению НАТО в Черном море.

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