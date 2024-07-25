Румунію атакують "Шахеди"? Як країна НАТО та союзники реагують на прольоти дронів РФ

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Що відомо про "Шахеди" в Румунії 24 і 25 липня

В ніч на 24 липня мешканці прикордонного повіту Тульча, що межує з Одеською областю, отримали сигнал про повітряну тривогу через російський безпілотник. Близько 02:20 Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій повідомила місцевим жителям про кілька дронів, які наближаються до північного району повіту. Після цього на екстрену службу надійшло щонайменше 10 звернень місцевих жителів щодо звуку вибухів.

"Більшість дзвінків сигналізували про те, що громадяни чули вибухи, але були також дзвінки, в яких громадяни запитували інформацію, і оператори диспетчерського центру Інспекції з надзвичайних ситуацій Тульчинського повіту надали їм всю запитувану інформацію, щоб зрозуміти, що те, що вони чули, відбувалося на території України", - кажуть в Інспекції.

Крім того, мережами ширилися відео з нібито ударом "Шахеда" по румунському селу Плауру згаданого вище повіту. Втім, офіційних підтверджень цьому так і не було оприлюднено. Лише йшлося, що під час російської атаки на Україну румунській стороні довелося підіймати винищувачі F-16 через "можливу загрозу". Так, о 02:19 за місцевим часом два винищувачі моніторили ситуацію в повітрі. Після чого вони повернулися на базу приблизно о 04:20, а Міністерство національної оборони Румунії розпорядилося провести розслідування поблизу Плауру для "пошуку можливих предметів, які впали на національну територію".

Зауважимо, що тієї ночі під ударом були українські порти над Дунаєм. В Ізмаїлі внаслідок атаки було пошкоджено не лише портову інфраструктуру, а й житлову п’ятиповерхівку, троє людей постраждали.

Наступної ночі сценарій фактично повторився. Під ударом знову опинився Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок чого постраждала портова інфраструктура, приватний будинок, дві людини отримали поранення. Паралельно, близько 01:20 жителі населених пунктів у Румунії понад Дунаєм знову отримали сповіщення RO-Alert з попередженням про можливе падіння уламків.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що територія нашої країни не є об’єктом атак Російської Федерації, і ці повідомлення спрямовані для інформування населення про те, що існує ймовірність падіння об’єктів від ураження безпілотних літальних апаратів на території Румунії", - заявили цієї ночі в Генеральній інспекції з надзвичайних ситуацій.

На ранок Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що окупанти застосували 38 дронів-камікадзе. З них 25 було збито протиповітряною обороною, а ще три були "локаційно втрачені" після перетину державного кордону з Румунією. Деталей щодо цього в Командуванні не надали.

За інформацією Міноборони Румунії, цієї ночі в країні також підіймали винищувачі F-16 для патрулювання. Крім того, відомство направило фахівців перевірити територію де могли впасти уламки. І "знахідки" дійсно були. Румунський телеканал Digi24 розповів, що військові, яких направили на розслідування падіння уламків, знайшли поблизу міста Плауру в дельті Дунаю металеві частини, які могли бути компонентами російських дронів. Також в ЗМІ та соціальних мережах поширили фото та відео, на яких можна побачити надписи "Герань" (так росіяни маркують іранські безпілотники).

Реакція МЗС та Міноборони

Вже згодом міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску підтвердила падіння уламків дронів на території країни.

"Росія здійснила більш жахливі напади на українську цивільну інфраструктуру. На території Румунії виявлено уламки. Ми проінформували та координуємо з нашими союзниками щодо цього приводу. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії", - написала сьогодні вона в соцмережі Х.

Своєю чергою румунське Міноборони проінформувало, що наразі групи відомства проводять розслідування на місці з метою пошуку можливих предметів, які впали на територію країни внаслідок нападів на українську портову інфраструктуру за останні дві ночі.

За даними Міноборони, цієї ночі з 01:32 два літаки F-18 ВПС Фінляндії вилетіли з 57-ї авіабази в комуні Міхаїл-Когелнічану для моніторингу повітряної ситуації. Назад винищувачі повернулися о 03:25. У відомстві додали, що ще 24 липня почали дослідження на першому з трьох можливих районів падіння дронів. Міністерство інформує союзні структури в режимі реального часу.

Що кажуть союзники по НАТО

Зауважимо, що Румунія є країною-членом НАТО, а тому подібні випадки з падінням "Шахедів" на її території мали б викликати відповідну реакцію союзників. Зокрема інцидент прокоментували в Сполучених Штатах Америки. Так, у Державному департаменті США заявили про готовність допомогти Румунії у розслідуванні за потреби.

"Я так розумію, що уряд Румунії проводить розслідування з цього приводу. Ми повністю довіряємо цьому розслідуванню вибуху поблизу їхнього кордону з Україною, і ми дякуємо їм за професійне та цілеспрямоване проведення", - речник Держдепу США Метью Міллер.