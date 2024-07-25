Румынию атакуют "Шахеды"? Как страна НАТО и союзники реагируют на пролеты дронов РФ

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Что известно о "Шахедах" в Румынии 24 и 25 июля

В ночь на 24 июля жители приграничного уезда Тульча, граничащего с Одесской областью, получили сигнал о воздушной тревоге из-за российского беспилотника. Около 02:20 Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям сообщила местным жителям о нескольких дронах, приближающихся к северному району уезда. После этого на экстренную службу поступило не менее 10 обращений местных жителей по поводу звука взрывов.

"Большинство звонков сигнализировали о том, что граждане слышали взрывы, но были также звонки, в которых граждане спрашивали информацию, и операторы диспетчерского центра Инспекции по чрезвычайным ситуациям Тульчинского уезда предоставили им всю запрашиваемую информацию, чтобы понять, что то, что они слышали, происходило на территории Украины", - говорят в Инспекции.

Кроме того, по сетям распространялись видео с якобы ударом "Шахеда" по румынской деревне Плауру упомянутого выше уезда. Впрочем, официальные подтверждения этому так и не были предоставлены. Только говорилось, что во время российской атаки на Украину румынской стороне пришлось поднимать истребители F-16 из-за "возможной угрозы". Так, в 02:19 по местному времени два истребителя мониторили ситуацию в воздухе. После чего они вернулись на базу примерно в 04:20, а Министерство национальной обороны Румынии распорядилось провести расследование вблизи Плаура для "поиска возможных предметов, упавших на национальную территорию".

Заметим, что в ту ночь под ударом находились украинские порты над Дунаем. В Измаиле в результате атаки была повреждена не только портовая инфраструктура, но и жилая пятиэтажка, три человека пострадали.

На следующую ночь сценарий фактически повторился Под ударом снова оказался Измаильский район Одесской области. В результате чего пострадала портовая инфраструктура, частный дом, два человека получили ранения. Параллельно около 01:20 жители населенных пунктов в Румынии над Дунаем снова получили уведомление RO-Alert с предупреждением о возможном падении обломков.

"Мы четко даем понять, что территория нашей страны не является объектом атак Российской Федерации, и эти сообщения направлены для информирования населения о том, что существует вероятность падения объектов от поражения беспилотных летательных аппаратов на территории Румынии", - заявили этой ночью в Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям.

К утру Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что оккупанты применили 38 дронов-камикадзе. Из них 25 были сбиты противовоздушной обороной, а еще три были "локационно потеряны" после пересечения государственной границы с Румынией. Деталей при этом в Командовании не предоставили.

По информации Минобороны Румынии, в эту ночь в стране также поднимали истребители F-16 для патрулирования. Кроме того, ведомство направило специалистов проверить территорию, где могли упасть обломки. И "находки" действительно были. Румынский телеканал Digi24 рассказал, что военные, направленные на расследование падения обломков, нашли вблизи города Плауру в дельте Дуная металлические части, которые могли быть компонентами российских дронов. Также в СМИ и социальных сетях распространили фото и видео, где можно увидеть надписи "Герань" (так россияне маркируют иранские беспилотники).

Реакция МИД и Минобороны

Уже впоследствии министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску подтвердила падение обломков дронов на территории страны.

"Россия совершила более ужасающие нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы проинформировали и координируем с нашими союзниками по этому поводу. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия", - написала сегодня она в соцсети Х.

В свою очередь, румынское Минобороны проинформировало, что в настоящее время группы ведомства проводят расследование на месте с целью поиска возможных предметов, которые упали на территорию страны в результате нападений на украинскую портовую инфраструктуру за последние две ночи.

По данным Минобороны, в эту ночь с 01:32 два самолета F-18 ВВС Финляндии вылетели из 57-й авиабазы в коммуне Михай-Когэлничану для мониторинга воздушной ситуации. Обратно истребители вернулись в 03:25. В ведомстве добавили, что еще 24 июля начали исследования в первом из трех возможных районов падения дронов. Министерство сообщает союзным структурам в режиме реального времени.

Что говорят союзники по НАТО

Заметим, что Румыния является страной-членом НАТО, а потому подобные случаи с падением "Шахедов" на ее территории должны вызывать ответную реакцию союзников. В частности, инцидент прокомментировали в Соединенных Штатах Америки. Так, в Государственном департаменте США заявили о готовности помочь Румынии в расследовании при необходимости.

"Я так понимаю, что правительство Румынии проводит расследование по этому поводу. Мы полностью доверяем этому расследованию взрыва вблизи их границы с Украиной, и мы благодарим их за профессиональное и целенаправленное проведение", - спикер Госдепа США Мэтью Миллер.