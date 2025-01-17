"Міжвідомча група завершила дослідження, проведені 17 січня в прикордонному районі округу Тульча після атаки безпілотників у ніч на цивільні цілі та портову інфраструктуру України", - ідеться в повідомленні.

Як уточнюється, за підсумками польових обшуків виявлено дві ділянки, де впали безпілотники російського походження типу Geran1/2.

Одне місце падіння розташоване між населеними пунктами Чаталкіой (повіт Тулча) і Тудор-Владимиреску (повіт Ботошані), а друге - на південь від Кілія-Веке (повіт Тулча).

"Удар уламків безпілотника не зачепив елементів інфраструктури і про матеріальну шкоду не повідомлялося", - додали в Міноборони.

У Румунії знайшли два місця падіння дронів РФ після атаки по Україні 17 січня (google.com/maps)