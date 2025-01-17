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Румунія підіймала винищувачі через "Шахеди" над Дунаєм, там міг впасти дрон

П'ятниця 17 січня 2025 10:58
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Румунія підіймала винищувачі через "Шахеди" над Дунаєм, там міг впасти дрон Ілюстративне фото: Румунія підіймала винищувачі через "Шахеди" над Дунаєм 17 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні вночі Румунія підіймала винищувачі F-16 через атаку російських дронів на українські міста біля Дунаю. Один з безпілотників міг впасти на румунському березі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Як пише видання, близько 01:45 для мешканців румунських селищ над Дунаєм було оголошено повітряну тривогу, при цьому з боку українського берега бачили вибухи.

Пізніше Міноборони країни повідомило, що підіймало два винищувачі F-16. Літаки пробули у небі приблизно дві години.

Окрім цього у Міноборони Румунії заявило, що в районі селища Плауру, що навпроти українського Ізмаїла, було виявлено місце "можливого падіння безпілотника". Там працюють фахівці, які збирають докази для подальшого розслідування. Про ситуацію було повідомлено структури НАТО.

"Міністерство національної оборони надсилає рішучий сигнал осуду цих атак, здійснюваних РФ проти цивільних цілей в Україні та елементів інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права", - додали у Міноборони.

Російські дрони у Румунії

Варто нагадати що російські ударні дрони неодноразово порушували повітряний простір Румунії під час атак на Україну. Здебільшого це стається, коли росіяни намагаються атакували Одеську область.

Раніше ми писали що у Румунії знаходили уламки російських безпілотників, там для захисту підіймали винищувачі F-16, але російські дрони не збивали.

Наприкінці грудня минулого року радіолокаційні системи Румунії виявили невеликий літаючий об'єкт, імовірно, безпілотник, який порушив національний повітряний простір на відстані до 6 км углиб країни.

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Румунія Дунай Атака дронів
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