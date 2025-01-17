РФ випустила по Україні два "Іскандери" та півсотні дронів: один залетів в Румунію

Росія в ніч на 17 січня атакувала Україну дронами та балістичними ракетами. Один з безпілотників залетів у Румунію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі росіяни застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М" з Ростовської області, а також випустили 50 дронів з п'яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Станом на 9:00 підтверджено збиття 33 дронів. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. Ще дев'ять безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків). Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, один дрон вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.