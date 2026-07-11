У Румунії заявили, що знищили п’ять морських дронів у Чорному морі

"У морі було виявлено уламки дронів, які було знищено. У деяких із них була вибухова речовина, в інших - ні", - повідомив Міруце.

За його словами, чотири з цих випадків сталися до вибуху дрона в порту Констанци, а один - пізніше.

Відповідаючи на запитання про вибух дрона в порту Констанца та про те, чому румунська армія не оприлюднила звіт про інцидент, незалежний від інформації, наданої українською стороною, міністр наголосив, що відповідальність за безпеку порту в мирний час не лежить на армії.

"Румунська армія не забезпечує охорону порту Констанца в мирний час. Румунська армія є одним із державних органів Румунії, який у мирний час, у таких ситуаціях, коли до неї звертаються за підтримкою, втручається. Існують структури румунської держави, які, згідно із законом, несуть відповідальність за це в мирний час", - зазначив він.