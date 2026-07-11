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У Румунії заявили, що знищили п’ять морських дронів у Чорному морі

11:55 11.07.2026 Сб
2 хв
Не в усіх дронах була вибухівка
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Румунії заявили, що знищили п’ять морських дронів у Чорному морі (Getty Images)

В акваторії Чорного моря біля берегів Румунії було виявлено та знешкоджено п’ять морських дронів .

Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

"У морі було виявлено уламки дронів, які було знищено. У деяких із них була вибухова речовина, в інших - ні", - повідомив Міруце.

За його словами, чотири з цих випадків сталися до вибуху дрона в порту Констанци, а один - пізніше.

Відповідаючи на запитання про вибух дрона в порту Констанца та про те, чому румунська армія не оприлюднила звіт про інцидент, незалежний від інформації, наданої українською стороною, міністр наголосив, що відповідальність за безпеку порту в мирний час не лежить на армії.

"Румунська армія не забезпечує охорону порту Констанца в мирний час. Румунська армія є одним із державних органів Румунії, який у мирний час, у таких ситуаціях, коли до неї звертаються за підтримкою, втручається. Існують структури румунської держави, які, згідно із законом, несуть відповідальність за це в мирний час", - зазначив він.

Вибух морського дрона у Румунії

Нагадаємо, 5 червня в румунському порту Констанца вибухнув український надводний дрон, який прибило до причалу. Обійшлося без жертв та постраждалих.

У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили, що безпілотник був український, але під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби втратив керування та опинився біля берегів Румунії.

Також ЗМІ повідомили, що в прибережній зоні порту Констанца було виявлено ще чотири човни з вибухівкою

Пізніше у Румунії звернулися до України із пропозицією змінити алгоритм роботи морських безпілотників. Бухарест також веде переговори щодо посилення своєї системи ППО після інциденту з дроном.

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РумуніяВійна в УкраїніДрони