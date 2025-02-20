У Румунії заявили, що Росія просила США вивести війська НАТО зі Східної Європи

За його словами, незважаючи на те, що делегація США відхилила вимоги росіян, немає жодних гарантій, що Вашингтон зрештою не піде на цю поступку російському диктатору Володимиру Путіну.

"Наскільки я розумію, ситуація може змінюватися від години до години або від дня до дня", - зазначив Дьяконеску.

Він додав, що візити прем'єра Великої Британії Кіра Стармера і президента Франції Еммануеля Макрона до Вашингтона наступного тижня будуть спрямовані на те, щоб переконати президента США Дональда Трампа не піддаватися на цю вимогу.

FT пише, що поступки Москві з боку адміністрації Трампа, зроблені останніми днями - від відмови Україні в членстві в НАТО до обіцянки нормалізувати відносини США з Росією - змушують уряди прикордонних східних держав Альянсу нервувати з приводу намірів президента США.