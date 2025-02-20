В Румынии заявили, что Россия просила США вывести войска НАТО из Восточной Европы

По его словам, несмотря на то, что делегация США отклонила требования россиян, нет никаких гарантий, что Вашингтон в конечном итоге не пойдет на эту уступку российскому диктатору Владимиру Путину.

"Насколько я понимаю, ситуация может меняться от часа к часу или от дня ко дню", - отметил Дьяконеску.

Он добавил, что визиты премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон на следующей неделе будут направлены на то, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не поддаваться на это требование.

FT пишет, что уступки Москве со стороны администрации Трампа, сделанные в последние дни - от отказа Украине в членстве в НАТО до обещания нормализовать отношения США с Россией - заставляют правительства приграничных восточных государств Альянса нервничать по поводу намерений президента США.