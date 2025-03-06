У Румунії затримали групу людей за співпрацю з РФ та спробу держперевороту

За даними румунського відомства, з 2023 року п'ятеро підозрюваних створили злочинне угруповання, щоб "порушити суверенітет та незалежність" Румунії шляхом "політичного підриву обороноздатності країни". А вже у 2024 року до групи приєдналася ще одна людина.

"Всі члени здійснювали безперервні, свідомі, публічні чи конспіративні дії для досягнення поставленої мети", - сказано у заяві.

Румунські правоохоронці викрили угруповання, яке діяло під прикриттям організації та мало військову структуру з чіткою ієрархією. В організації був створений штаб із керівними ланками та виконавцями, серед яких значився генерал-майор у відставці.

За даними прокуратури, учасники групи неодноразово контактували з іноземними агентами, що діяли як у Румунії, так і в Росії. Крім того, підозрювані вербували прихильників через інтернет і розміщували відеозвернення до румунської влади та міжнародних організацій.

Слідство встановило, що затримані обговорювали з іноземними кураторами можливість виходу Румунії з військового союзу, зміну конституційного ладу, створення нового уряду та навіть зміну державних символів. У січні двоє підозрюваних відвідали Москву, де зустрілися з особами, які висловили готовність підтримати їхні спроби захоплення влади в країні.