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В Румынии задержали группу людей за сотрудничество с РФ и попытку госпереворота

Иллюстративное фото: Румыния разоблачила группу людей за попытку госпереворота (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Румынии правоохранители задержали шесть человек, которых подозревают в работе на Россию и попытке "свержения государственного строя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление по расследованию организованной преступности и террористических преступлений Румынии.

По данным румынского ведомства, с 2023 года пятеро подозреваемых создали преступную группировку, чтобы "нарушить суверенитет и независимость" Румынии путем "политического подрыва обороноспособности страны". А уже в 2024 году к группе присоединился еще один человек.

"Все члены осуществляли непрерывные, сознательные, публичные или конспиративные действия для достижения поставленной цели", - сказано в заявлении.

Румынские правоохранители разоблачили группировку, которая действовала под прикрытием организации и имела военную структуру с четкой иерархией. В организации был создан штаб с руководящими звеньями и исполнителями, среди которых числился генерал-майор в отставке.

По данным прокуратуры, участники группы неоднократно контактировали с иностранными агентами, действовавшими как в Румынии, так и в России. Кроме того, подозреваемые вербовали сторонников через интернет и размещали видеообращения к румынским властям и международным организациям.

Следствие установило, что задержанные обсуждали с иностранными кураторами возможность выхода Румынии из военного союза, изменение конституционного строя, создание нового правительства и даже смену государственных символов. В январе двое подозреваемых посетили Москву, где встретились с лицами, которые выразили готовность поддержать их попытки захвата власти в стране.

Напомним, 26 февраля, в Румынии состоялся ряд обысков по делу о подстрекательстве против конституционного строя. В их рамках был задержан кандидат в президенты Келин Джорджеску.

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