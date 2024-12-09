У Румунії впала найвища святкова ялинка країни: що сталось (відео)

У Румунії впала встановлена до різдвяних і новорічних свят найвища "жива" ялинка країни.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відомо про найвищу "живу" ялинку Румунії

Згідно з інформацією місцевих видань, найвищою "живою" ялинкою Румунії цього року можна назвати дерево заввишки 29 метрів, розташоване у центрі міста Брашов (у центральній частині країни).

Ялинку вагою близько 17 тонн було встановлено на центральній площі Сфатулуй (Площі міської ради).

Відомо, що цю ялинку напередодні різдвяно-новорічних свят привезли з пасовища в муніципалітеті Пояна Брашов.

Після цього її встановили та прикрасили.

Святкова ялинка в Брашові (фото: facebook.com/VisitBrasovRomania)

Вона стала серцем традиційного різдвяного ярмарку, який урочисто відкрили в місті 29 листопада 2024 року.

"Брашов знову матиме найвищу натуральну ялинку в Румунії. Це також одна з найвищих ялин у Брашові", - зауважив речник мерії міста Сорін Тоарчеа перед урочистим відкриттям ярмарку на центральній площі міста.

Проте вже минулого тижня стало відомо, що ялинка в Брашові впала. Відео, на якому зафіксовано момент падіння святкового дерева, почали активно розповсюджувати у місцевих медіа та соціальних мережах.

Дехто стверджує, що ялинка впала через слабку конструкцію, яка не витримала суттєвої ваги. Інші наполягають на тому, що святкове дерево впало через занадто сильні пориви вітру.

Romania's biggest Christmas tree has collapsed…



How fitting pic.twitter.com/54kV3xUFkO — The Saviour (@stairwayto3dom) December 9, 2024

Жертв або значних матеріальних збитків внаслідок цієї події не зафіксували. Місцева влада й представники відповідних служб оперативно прибули на місце, оцінили ситуацію та убезпечили місцевих мешканців і гостей міста.